Группа иностранных наёмников ВСУ отказалась выполнять поставленную задачу в районе Петро-Ивановки Харьковской области и отошла вглубь украинской территории. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

Речь идёт об очередной группе испаноязычных бойцов, действующих на стороне украинских войск. Они всем скопом отказались от выполнения поставленной боевой задачи и отправились вглубь территории, подальше от линии фронта.

«Очередная группа испаноязычных наёмников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — рассказали бойцы «Севера».

Наёмники из Иностранного легиона ВСУ не готовы ради денег рисковать своими жизнями ради Киева, поэтому предпочитают бегство, если ситуация становится действительно опасной. Ранее Life.ru рассказывал, как наймиты из Колумбии сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара Российской армии.