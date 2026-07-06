За неделю потери ВСУ, включая убитых и раненых, составили 10,1 тысячи человек — это солдаты и иностранные наёмники. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте», проведя анализ данных Минобороны РФ. По его словам, в Киеве седьмую неделю подряд растут потери.

«Санитарные и безвозвратные потери противника на неделе составили около 10 105 украинских боевиков и наёмников, на 30 больше по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Тенденция роста потерь в вооружённых формированиях Украины наблюдается седьмую неделю подряд», — написал он.

Марочко отметил, что наибольшие потери ВСУ несут от группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях. За неделю уничтожены два истребителя МиГ-29, два танка, почти 3,9 тысячи дронов, более 650 боевых машин, 75 орудий и 50 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выступает против нового крупного наступления ВСУ и делает ставку на укрепление обороны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, сейчас важнее беспилотники, разведка и наблюдение, а не прорывы большими силами. Такие попытки, по его мнению, ведут к большим потерям и почти не дают продвижения.