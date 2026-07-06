Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что сослуживцы отказались помогать ему после ранения из-за его молдавской национальности. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Руснак является этническим молдаванином. Военный сообщил, что во время боевых действий получил осколочные ранения ног и уже не мог передвигаться без посторонней помощи. Один из сослуживцев, как утверждает пленный, попытался оказать ему первую помощь и остановить кровотечение. Однако остальные, по его словам, стали возражать.

«Ребята сказали, мол, бросай молдаванина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — отметил Руснак.

После этого, по словам пленного, сослуживцы оставили его на месте и покинули позиции.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Василевке российский военный обнаружил позиции ВСУ благодаря случайному окрику из подвала. Услышав акцент, он ответил, что является их сослуживцем, а потом отправил координаты подвала боевым товарищам.