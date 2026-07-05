Бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» эффективно используют технологии для выявления противника в Харьковской области. Разведчики обнаруживают местоположение украинских формирований, отслеживая сигналы спутникового интернета Starlink.

«Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки», — поделился с РИА «Новости» начальник профильного отделения с позывным Карта.

Проблема украинской армии заключается в слабой маскировке оборудования. Офицер сообщил, что только за июнь его подразделение ликвидировало свыше 60 подобных терминалов. Технику находят как на передовой, так и в ближнем тылу.

После обнаружения спутниковой аппаратуры координаты оперативно передаются ударным группам. Специалисты применяют FPV-дроны и коптеры со сбросами для точечного поражения целей. Такой подход позволяет минимизировать потери среди собственных сил и максимально эффективно работать по выявленным объектам.

Уничтожение оборудования создает серьезные проблемы для обороняющихся подразделений. Из-за выхода техники из строя нарушается интернет-соединение, что лишает украинские формирования устойчивого управления и связи с командованием на данном участке фронта.

Также ВСУ потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих. В течение суток подразделениями войск беспилотных систем и другими силами противнику нанесены потери, включающие три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink.