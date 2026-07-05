Группировка войск «Запад» уничтожила 148 украинских беспилотников за сутки

За сутки группировка войск «Запад» уничтожила 148 украинских беспилотников и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

По его данным, расчётами противовоздушной обороны были сбиты 28 БПЛА самолётного типа, 119 тяжёлых квадрокоптеров и барражирующий боеприпас. Также отмечается уничтожение инфраструктуры управления: 47 пунктов контроля БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов. Кроме того, были уничтожены четыре миномёта, радиолокационная станция Rada, 21 автомобиль и 30 роботизированных комплексов.

Ранее российские войска группировки «Юг» нанесли существенный урон украинским формированиям на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. За сутки противник лишился значительной части средств управления и связи. В ходе боевой работы было уничтожено 33 антенны связи и средства управления беспилотниками, а также ликвидированы четыре наземных робототехнических комплекса. Особый урон нанесён по системе управления вражескими БПЛА — поражены 18 пунктов управления.