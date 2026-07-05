Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесли существенный урон украинским формированиям на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, за минувшие сутки противник лишился значительной части средств управления и связи.

В ходе боевой работы было уничтожено 33 антенны связи и средства управления беспилотниками, а также ликвидированы четыре наземных робототехнических комплекса. Особый урон нанесён по системе управления вражескими БПЛА — поражены 18 пунктов управления. Кроме того, огневое поражение нанесено по двум блиндажам, где укрывался личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны в воздухе уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 59 дронов самолётного типа и 26 пунктов управления БПЛА. Кроме того, противник лишился более 375 военнослужащих.