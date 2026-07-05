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5 июля, 01:31

Марочко сообщил о переброске ВСУ к Славянску рекрутов из западных стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Вооружённые силы Украины (ВСУ) усилили участок в районе Славянска в ДНР за счёт переброски рекрутов из западных стран, наёмников и бусифицированных. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в районах Райгородка, Стародубовки и Николаевки фиксируется пополнение подразделений после потерь. Для этого, по его словам, используются бусифицированные военнослужащие и иностранные наёмники. Он отметил, что фиксируется присутствие иностранной речи в зоне боевых действий. Это может свидетельствовать о привлечении дополнительных резервов, включая иностранный контингент.

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А ранее власти Украины утвердили новые процедуры приёма иностранных добровольцев на службу в ВСУ. Сопровождением кандидатов займутся компании, включённые в специальный перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Они будут собирать документы и подавать их на рассмотрение. Для включения в список такие компании должны соответствовать установленным требованиям и внести 5 млн гривен (около 8,6 млн рублей) в качестве «страхового» взноса на случай нарушений условий договора.

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Тимур Хингеев
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