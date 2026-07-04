Освобождение Константиновки в ДНР укрепит переговорные позиции России по Украине. Об этом «Газета.Ru» рассказал член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

«Это серьёзный успех наших вооружённых сил. Он даёт нам серьёзные переговорные позиции и закрепление военного успеха. Вся дипломатия связана как раз с успехами наших вооружённых сил, к сожалению, на сегодня такие реалии», — сказал он.

По словам Колесника, освобождение населённого пункта открывает российским военным путь для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Он также считает, что это должно стать поводом для стран Евросоюза пересмотреть линию поддержки Украины. Депутат предупредил, что дальнейшее участие европейских государств рискует привести к их ещё более глубокому втягиванию в конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки ключевым шагом на пути к полному контролю над Донецкой Народной Республикой. На совещании в пункте управления Объединённой группировки войск он отметил, что взятие города силами группировки «Южная» открывает возможности для продвижения к Краматорску и Славянску, а также создаёт условия для работы по другим укрепрайонам в Донбассе.