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11 июля, 10:16

При атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом пострадали два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автомобиль попал под атаку беспилотника возле села Черемошное в Белгородском округе. В результате случившегося пострадали два человека, состояние одной из раненых оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщили в оперштабе.

Удар пришёлся по машине утром в районе села Черемошное Белгородского округа. Женщина получила осколочные ранения и травматическую ампутацию руки. Медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

Второй пострадавший — мужчина — получил множественные осколочные повреждения лица. После первичной медицинской помощи обоих раненых планируют направить в областную клиническую больницу.

В белгородском Шебекине мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ
В белгородском Шебекине мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области произошла атака FPV-дрона на легковой автомобиль. Удар беспилотника пришёлся по машине в районе села Дмитриевка. Находившаяся внутри женщина получила смертельные травмы и скончалась до прибытия медицинской помощи.

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Милена Скрипальщикова
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