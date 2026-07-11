При атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом пострадали два человека

Автомобиль попал под атаку беспилотника возле села Черемошное в Белгородском округе. В результате случившегося пострадали два человека, состояние одной из раненых оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщили в оперштабе.

Удар пришёлся по машине утром в районе села Черемошное Белгородского округа. Женщина получила осколочные ранения и травматическую ампутацию руки. Медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

Второй пострадавший — мужчина — получил множественные осколочные повреждения лица. После первичной медицинской помощи обоих раненых планируют направить в областную клиническую больницу.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области произошла атака FPV-дрона на легковой автомобиль. Удар беспилотника пришёлся по машине в районе села Дмитриевка. Находившаяся внутри женщина получила смертельные травмы и скончалась до прибытия медицинской помощи.