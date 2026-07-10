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Регион
10 июля, 07:34

FPV-дрон убил женщину под Белгородом, её супруг пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Шебекинском округе Белгородской области автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате удара женщина погибла, её супруг получил ранения. Об этом сообщили в оперштабе по региону.

Атака произошла в районе села Дмитриевка Шебекинского округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю, находившемуся в этом районе. Женщина, находившаяся внутри машины, получила смертельные травмы и умерла до прибытия помощи. Её супруг также пострадал во время удара. Попутным транспортом мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Медики диагностировали у него множественные осколочные ранения грудной клетки, головы, рук и ног. После оказания необходимой помощи пациента планируют перевести в областную клиническую больницу. Сам автомобиль получил повреждения в результате атаки.

Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что в Шебекино Белгородской области мужчина получил травмы после атаки беспилотника. Дрон взорвался на одной из городских парковок, в результате чего местный житель получил ранение. Несмотря на полученные повреждения, пострадавший смог самостоятельно добраться до Шебекинской центральной районной больницы.

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Милена Скрипальщикова
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