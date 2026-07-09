В белгородском Шебекине мужчина получил ранение головы при взрыве дрона ВСУ

В Шебекино мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона. Инцидент произошёл на одной из городских парковок, где сдетонировал беспилотник. Пострадавший самостоятельно добрался до местной центральной районной больницы.

Как уточнили в оперштабе Белгородской области, у мужчины диагностировали касательное осколочное ранение затылка. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь, после чего пациента переведут в профильное медучреждение Белгорода — городскую больницу №2.

Минувший день выдался неспокойным и для других районов области. В посёлке Маслова Пристань из-за взрыва дрона в воздухе пострадал легковой автомобиль — его корпус посекло осколками. А в селе Красный Октябрь целью FPV-дрона стал грузовик: в результате детонации повреждения получил полуприцеп транспортного средства.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на медицинский объект в Херсонской области. Удар был нанесён по подстанции скорой помощи при Ивановской центральной районной больнице. В результате происшествия погиб сотрудник учреждения. Кроме того, повреждения получили автомобили скорой помощи и расположенная на территории больницы хозяйственная постройка.