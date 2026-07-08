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Регион
8 июля, 19:34

При ударе БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области погиб её сотрудник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Сотрудник больницы погиб после атаки украинского беспилотника на медицинское учреждение в Херсонской области. Удар пришёлся по станции скорой помощи Ивановской центральной районной больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, в результате атаки были повреждены автомобили скорой помощи и хозяйственная постройка на территории медучреждения.

«Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ. Удар пришёлся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Погиб сотрудник больницы», – написал Сальдо.

Губернатор назвал произошедшее ударом по людям, которые оказывают медицинскую помощь, и пациентам, которым она необходима. По его словам, атака на объект здравоохранения является преступлением против мирных жителей и работников системы здравоохранения.

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При атаке БПЛА на Таврово погиб мужчина, среди пострадавших — несовершеннолетняя

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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Юния Ларсон
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