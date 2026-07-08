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8 июля, 10:20

При атаке БПЛА на Таврово погиб мужчина, среди пострадавших — несовершеннолетняя

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удары по селу Таврово Белгородского округа. В результате атаки погиб мужчина, ещё шесть мирных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.

«К большому сожалению, есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Соболезную родным и близким — это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава региона.

Среди пострадавших — несовершеннолетняя. У неё осколочные ранения, состояние тяжёлое, медики борются за её жизнь. Четверых раненых доставили в городскую больницу №2 Белгорода: трое — с множественными осколочными ранениями, у одной — предварительно диагностирована акубаротравма. Ещё одна женщина с осколочными ранениями госпитализирована после второго удара.

Повреждены здание коммерческого объекта и припаркованные автомобили, а на парковке другого объекта пострадали четыре машины.

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, ранены дети
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, ранены дети

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей. В Шебекинском округе дрон атаковал грузовик в селе Новая Таволжанка, ранив мужчину, а в Ракитном женщина получила осколочные ранения, также повреждены дома и автомобили. В Разумном дважды атакован коммерческий объект, ранены двое мужчин.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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