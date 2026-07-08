Оперштаб: Пять жителей Белгородской области ранены при атаках дронов ВСУ 8 июля

В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ ранения получили пять мирных жителей. Информацию о последствиях обстрелов сообщил региональный оперштаб.

В Шебекинском округе дрон атаковал грузовик КамАЗ в селе Новая Таволжанка. Находившийся внутри мужчина получил ожог руки и ушиб голени. Бойцы «Орлана» отвезли пострадавшего в районную больницу. Позже его переведут в медучреждение Белгорода. Техника получила повреждения.

Ещё несколько аппаратов повредили один частный дом и подожгли второй.

В Ракитном от взрыва осколочные ранения грудной клетки и бедра зафиксировали у женщины. Она сама дошла до ЦРБ. Для продолжения лечения её направят в областной центр. На месте атаки выбиты стёкла и иссечены кузова двух легковых машин.

Дважды за день враг бил по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского района. Двоих мужчин с осколочными ранениями везут в горбольницу № 2 Белгорода. Повреждены остекление, навес и оборудование. Также осколки задели три легковушки и грузовик.

Ещё один дрон испортил полуприцеп фуры. В Новой Нелидовке удары пришлись по подсобке фермерского хозяйства, окнам частного дома и автомобилю. Инфраструктурный объект пострадал в Бессоновке от FPV-дрона.

В Борисовке аппарат сдетонировал прямо на дороге. У женщины диагностировали акубаротравму. Медики помогли ей на месте, от госпитализации она отказалась. Припаркованную машину посекло осколками.

В Краснояружском округе тоже есть разрушения. В посёлке Красная Яруга взрыв прогремел на территории предприятия. Задеты навес и два грузовика. В Степном атакован ещё один инфраструктурный объект.