Рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь попал под атаку БПЛА в Запорожье
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Рейсовый автобус, следовавший с пассажирами из Краснодара, попал под атаку беспилотника в Запорожской области. В момент удара в салоне находились 11 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В автобусе было 11 человек: 9 пассажиров и два водителя. Все успели покинуть автобус, пострадавших нет», — пишет глава региона.
По его словам, дрон атаковал автобус на дороге в Приморском муниципальном округе. Транспорт следовал по маршруту Краснодар — Мелитополь. После атаки специалисты приступили к работе на месте происшествия. Балицкий после атаки ВСУ на гражданский транспорт с мирными жителями обвинил украинскую сторону в нарушении норм международного гуманитарного права.
А 6 июля на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородском округе украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу. Изначально сообщалось о семи пострадавших, среди которых были двое детей. Позже число пострадавших выросло. В обстоятельствах удара разбирается Следстевнный комитет.
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