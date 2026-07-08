Рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь попал под атаку БПЛА в Запорожье

Рейсовый автобус, следовавший с пассажирами из Краснодара, попал под атаку беспилотника в Запорожской области. В момент удара в салоне находились 11 человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В автобусе было 11 человек: 9 пассажиров и два водителя. Все успели покинуть автобус, пострадавших нет», — пишет глава региона.

По его словам, дрон атаковал автобус на дороге в Приморском муниципальном округе. Транспорт следовал по маршруту Краснодар — Мелитополь. После атаки специалисты приступили к работе на месте происшествия. Балицкий после атаки ВСУ на гражданский транспорт с мирными жителями обвинил украинскую сторону в нарушении норм международного гуманитарного права.