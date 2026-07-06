Число раненных при ударе дрона ВСУ по автобусу под Белгородом выросло до семи
Карета скорйо помощи. Обложка © Life.ru
Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по автобусу в Белгородской области выросло до семи, сообщили в оперативном штабе региона. Среди госпитализированных — 16-летний юноша с осколочным ранением головы.
«Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек», — говорится в сообщении.
Напомним, атака произошла на трассе между Никольским и Таврово в Белгородском округе. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. В обстоятельствах удара разбирается Следстевнный комитет.
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