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6 июля, 18:10

Число раненных при ударе дрона ВСУ по автобусу под Белгородом выросло до семи

Карета скорйо помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорйо помощи. Обложка © Life.ru

Число пострадавших при ударе украинского беспилотника по автобусу в Белгородской области выросло до семи, сообщили в оперативном штабе региона. Среди госпитализированных — 16-летний юноша с осколочным ранением головы.

«Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек», — говорится в сообщении.

Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми
Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

Напомним, атака произошла на трассе между Никольским и Таврово в Белгородском округе. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. В обстоятельствах удара разбирается Следстевнный комитет.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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