СК установит обстоятельства атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

Следственный комитет России начал проверку по факту атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным органов исполнительной власти, инцидент произошёл на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Дрон, запущенный украинскими вооружёнными формированиями, нанёс удар по гражданскому автобусу. В результате пострадали шесть человек, среди них — двое детей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Белгородском округе дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, пострадали шесть человек, включая двоих детей. Атака произошла на трассе между Никольским и Таврово. Детей экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.