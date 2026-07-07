Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом достигло 8

Число пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до восьми человек. Среди раненых — трое детей, сообщили в оперативном штабе региона.

«На участке автодороги Никольское — Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребёнка», — говорится в сообщении оперштаба.

Атака произошла 6 июля на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту. Ранее сообщалось о семи пострадавших, среди которых были двое детей. В обстоятельствах удара разбирается Следстевнный комитет.