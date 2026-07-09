В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за атак ВСУ
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Севастополе принято решение об отмене третьей смены в детских лагерях из-за сложной оперативной обстановки и регулярных атак ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, вопрос о возобновлении работы учреждений в августе будет решаться позже, исходя из ситуации.
«С учётом очень серьёзной неопределённости, связанной с атаками врага, я с коллегами принял решение, что мы в следующую (третью) смену детей не завозим», — отметил Развожаев.
В случае стабилизации обстановки власти объявят дополнительный набор. Аналогичные меры приняты в Крыму: там приём детей в лагеря приостановлен до начала осени.
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