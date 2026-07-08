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8 июля, 13:47

Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины пострадал глава территориальной администрации. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадал глава территориальной администрации <…>. По оценке медиков, глава поселения в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее врачи извлекли осколок из бедра главы Грайворонского округа после атаки дрона ВСУ. Состояние пациента оценивается как нормальное, ему оказывается всё необходимое послеоперационное сопровождение.

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Анастасия Никонорова
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