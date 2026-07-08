Глава села Долгое в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины пострадал глава территориальной администрации. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«В Валуйском округе в селе Долгое в результате детонации дрона пострадал глава территориальной администрации <…>. По оценке медиков, глава поселения в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее врачи извлекли осколок из бедра главы Грайворонского округа после атаки дрона ВСУ. Состояние пациента оценивается как нормальное, ему оказывается всё необходимое послеоперационное сопровождение.