ВСУ со вчерашнего дня не прекращают хаотичные удары по Луганской Народной Республике, целясь по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

По его словам, мобильные огневые группы сбили порядка 70 вражеских беспилотников, однако некоторые всё же достигли целей. В посёлке Петровка после атаки на АЗС тяжело ранен 79-летний мужчина, за его жизнь борются врачи. В Новоайдарском округе дрон ударил по кафе — 54-летний мужчина ранен, само здание после повторного удара полностью уничтожено.

На трассах Старобельского округа беспилотники поразили молоковоз и гражданский грузовик, оба водителя ранены. Близ Александровска под удар попал легковой автомобиль, пострадал 22-летний водитель. Всем оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в Луганске атакованы стоянки торговых предприятий, занимающихся перевозкой продуктов, и служебный гараж «Почты ЛНР». Повреждены гражданские грузовики. Пасечник назвал эти действия подлыми и мелочными ударами киевской хунты в ответ на продвижение российской армии.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 903 беспилотника самолётного типа и восемь управляемых авиабомб. Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, более 177 тысяч дронов, 665 зенитных комплексов, свыше 30 тысяч танков и бронемашин, 1 755 РСЗО, почти 35,7 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также около 66 тысяч единиц военной автомобильной техники.