Беременная женщина и ребёнок пострадали при ударе ВСУ по заправке под Курском

Три человека пострадали при ударе ВСУ по автозаправочной станции в Октябрьском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Среди них — ребёнок и беременная женщина.

«У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу», — написал глава региона в телеграм-канале.

Сама АЗС не получила серьёзных повреждений, на объекте «сработали меры пассивной защиты». Однако её работа временно приостановлена. По словам Хинштейна, на фоне атак на инфраструктуру власти нарастят защищённость объектов энергетики — губернатор накануне обсуждал это в Правительстве России.

«Укронацисты не просто терроризируют людей, но и пытаются посеять панику. Им это не удастся», — добавил он.

Ранее украинские БПЛА атаковали Таврово Белгородской области. Погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали. Среди них — несовершеннолетняя.