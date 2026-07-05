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5 июля, 15:40

Главе Грайворонского округа извлекли осколок из бедра после атаки дрона ВСУ

Дмитрий Панков. Обложка © Официальный сайт Грайворонского муниципального округа

Дмитрий Панков. Обложка © Официальный сайт Грайворонского муниципального округа

Главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова прооперировали после атаки украинского беспилотника, его жизни ничто не угрожает. Состояние чиновника в своём канале прокомментировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Медики успешно удалили осколок, состояние пациента оценивается как нормальное, ему оказывается всё необходимое послеоперационное сопровождение. Шуваев добавил, что уже успел переговорить с Панковым и тот, по его словам, вновь рвётся в бой.

«Разговаривал с ним, он уже снова рвётся в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населённых пунктах Грайворонского района с самой тяжёлой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя», — написал он в своём телеграм-канале.

В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками, ранены четверо
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Напомним, что Дмитрий Панков получил ранение в результате атаки беспилотника. Инцидент произошёл в селе Головчино. Чиновник пострадал при детонации вражеского летательного аппарата. В результате взрыва Дмитрий Александрович получил осколочное ранение бедра. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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