Главе Грайворонского округа извлекли осколок из бедра после атаки дрона ВСУ
Дмитрий Панков. Обложка © Официальный сайт Грайворонского муниципального округа
Главу Грайворонского округа Дмитрия Панкова прооперировали после атаки украинского беспилотника, его жизни ничто не угрожает. Состояние чиновника в своём канале прокомментировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Медики успешно удалили осколок, состояние пациента оценивается как нормальное, ему оказывается всё необходимое послеоперационное сопровождение. Шуваев добавил, что уже успел переговорить с Панковым и тот, по его словам, вновь рвётся в бой.
«Разговаривал с ним, он уже снова рвётся в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населённых пунктах Грайворонского района с самой тяжёлой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что Дмитрий Панков получил ранение в результате атаки беспилотника. Инцидент произошёл в селе Головчино. Чиновник пострадал при детонации вражеского летательного аппарата. В результате взрыва Дмитрий Александрович получил осколочное ранение бедра. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
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