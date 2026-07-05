Главе Грайворонского округа извлекли осколок из бедра после атаки дрона ВСУ

Медики успешно удалили осколок, состояние пациента оценивается как нормальное, ему оказывается всё необходимое послеоперационное сопровождение. Шуваев добавил, что уже успел переговорить с Панковым и тот, по его словам, вновь рвётся в бой.

«Разговаривал с ним, он уже снова рвётся в бой. Диму могу охарактеризовать как настоящего хозяйственника, который проявляет себя бесстрашно в непростых условиях. Не сидит в кабинете, всегда на земле, в населённых пунктах Грайворонского района с самой тяжёлой обстановкой, всегда на связи с жителями, решает все задачи по обеспечению всем необходимым жизненных артерий района. Высоко ценю его работу, но впредь прошу Диму беречь себя», — написал он в своём телеграм-канале.