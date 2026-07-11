При атаках БПЛА ВСУ в ДНР погиб один человек, 15 пострадали

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель, ещё 15 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Смертельное попадание зафиксировали в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф — Ялта: под удар попал водитель грузового автомобиля 1962 года рождения. Наиболее тяжёлые последствия удары повлекли в Старобешевском округе на трассе Донецк — Новоазовск — Седово: при атаке на рейсовый автобус, следовавшего по маршруту Новый Свет — Донецк, ранения получили девять человек.

Кроме того, пострадавшие есть в Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Шахтёрском и Амвросиевском округах. Повреждения получили два жилых дома, пять объектов инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщал о трёх пострадавших в результате атак FPV-дронов ВСУ. В посёлке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории частного дома, мужчина получил осколочные ранения живота и спины. В Волоконовском округе дрон атаковал служебный микроавтобус — у одного из пострадавших диагностировали травматическую ампутацию руки и осколочные ранения спины, женщина получила повреждения ноги.