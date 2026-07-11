Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 16:05

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека получили ранения в результате атак FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В посёлке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. Ещё один удар произошёл в районе хутора Первомайский Волоконовского округа. Дрон атаковал служебный микроавтобус.

У одного из пострадавших диагностировали травматическую ампутацию руки и осколочные ранения спины. Женщина получила повреждения ноги. Информация о состоянии раненых и последствиях ударов уточняется.

ВСУ атаковали гражданские автобусы в Запорожской области
ВСУ атаковали гражданские автобусы в Запорожской области

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на дороге Никольское — Таврово в Белгородском округе. Число пострадавших достигло восьми человек, среди них оказались трое детей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar