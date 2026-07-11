Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате атак FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В посёлке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. Ещё один удар произошёл в районе хутора Первомайский Волоконовского округа. Дрон атаковал служебный микроавтобус.

У одного из пострадавших диагностировали травматическую ампутацию руки и осколочные ранения спины. Женщина получила повреждения ноги. Информация о состоянии раненых и последствиях ударов уточняется.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на дороге Никольское — Таврово в Белгородском округе. Число пострадавших достигло восьми человек, среди них оказались трое детей.