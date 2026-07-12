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Регион
12 июля, 04:38

Многоквартирный дом в Тульской области повреждён в результате атаки беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал многоквартирный дом. Информации о пострадавших не поступало.

«В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино. Зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире», — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет. Жильцы эвакуированы, администрацией организован пункт временного размещения.

Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в небе над Тульской областью.

Расчёты ПВО сбили уже 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве
Расчёты ПВО сбили уже 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате чего был повреждён танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Обломки беспилотника обнаружены на трассе М4 «Дон» после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их обнаружили на 885-м км дороги по направлению на юг. На месте работают сапёры.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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