Обломки беспилотника обнаружены на трассе М4 «Дон» после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их обнаружили на 885-м км дороги по направлению на юг, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, беспилотники атаковали Таганрог, Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы. Средства ПВО также работали над Таганрогским заливом.

«Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через посёлок Тарасовский. На месте работают сапёры», — говорится в сообщении.

Во время атаки дрон также повредил танкер, который заходил в Азово-Черноморский морской канал. Возникший пожар локализован. Танкер шёл без груза, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет. Люди не пострадали.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадал 13-летний мальчик, передвигавшийся на велосипеде. Ребёнок получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, врачи оценивают состояние как тяжёлое. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.