Расчёты ПВО сбили уже 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве

Дежурными средствами ПВО уничтожены ещё девять беспилотных летательных аппаратов, следовавших в сторону столицы. В местах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, в результате чего был повреждён танкер при заходе в Азово-Черноморский канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Обломки беспилотника обнаружены на трассе М4 «Дон» после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Их обнаружили на 885-м км дороги по направлению на юг. На месте работают сапёры.