12 июля силы ПВО Минобороны сбили пять БПЛА, летевших на Москву

Дежурными средствами ПВО Минобороны на подступах к столице уничтожены пять БПЛА. В районах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадал 13-летний мальчик, передвигавшийся на велосипеде. Ребёнок получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, врачи оценивают состояние как тяжёлое. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.