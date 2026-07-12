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12 июля, 03:37

12 июля силы ПВО Минобороны сбили пять БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурными средствами ПВО Минобороны на подступах к столице уничтожены пять БПЛА. В районах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

В результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР пострадали девять человек
В результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР пострадали девять человек

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадал 13-летний мальчик, передвигавшийся на велосипеде. Ребёнок получил множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, врачи оценивают состояние как тяжёлое. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Алена Пенчугина
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