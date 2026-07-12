Дрон ВСУ ударил по остановке в Энергодаре: погибла женщина, 4 человека ранены

Женщина погибла, ещё четыре мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Удар был нанесён около 06:40 по объекту на улице Комсомольской. Погибшей была местная жительница 1971 года рождения. Троим раненым оказали помощь амбулаторно. Ещё одного человека госпитализировали.

Ночью силовые структуры сбили над городом пять беспилотников, однако полностью избежать последствий налёта не удалось.

Ещё три дрона атаковали магазин «Мера» на улице Казацкой. Там никто не пострадал, но повреждены кровля, фасад и остекление здания. Один из дронов взорвался у детского отделения медсанчасти.