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12 июля, 07:02

Прокуратура открыла горячую линию после смертельной атаки БПЛА на Сызрань

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань, которая унесла жизнь одного человека. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

Надзорное ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и другими структурами, чтобы помощь горожанам оказывалась оперативно. Жители могут обратиться за правовой поддержкой по телефону 8 (846-34) 0-61-78. Ситуацию непосредственно на месте контролирует прокурор Сызрани Евгений Ирха.

В результате налёта погиб один человек. Ещё трое, включая ребёнка, получили ранения и были госпитализированы.

Многоквартирный дом в Тульской области повреждён в результате атаки беспилотника
Многоквартирный дом в Тульской области повреждён в результате атаки беспилотника

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Андрей Бражников
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