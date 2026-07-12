Прокуратура открыла горячую линию после смертельной атаки БПЛА на Сызрань

Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань, которая унесла жизнь одного человека. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших жителей.

Надзорное ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и другими структурами, чтобы помощь горожанам оказывалась оперативно. Жители могут обратиться за правовой поддержкой по телефону 8 (846-34) 0-61-78. Ситуацию непосредственно на месте контролирует прокурор Сызрани Евгений Ирха.

В результате налёта погиб один человек. Ещё трое, включая ребёнка, получили ранения и были госпитализированы.