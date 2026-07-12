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12 июля, 08:22

Дрон ВСУ взорвался у детского отделения медсанчасти в Энергодаре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотник ВСУ взорвался на территории медсанчасти Энергодара Запорожской области. Детонация произошла возле корпуса детского отделения.

«Сегодня на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА», — сообщил мэр Максим Пухов.

По предварительным данным, никто из пациентов, медиков и других находившихся поблизости людей не пострадал. Специалисты обследуют место происшествия и устанавливают масштаб повреждений. Другие подробности пока не приводятся.

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Ранее сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино под удар дрона ВСУ попал многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА в небе над Тульской областью.

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Андрей Бражников
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