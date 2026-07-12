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12 июля, 07:04

Паром, два сухогруза, резервуары ГСМ: ВС РФ раскрыли цели ночной атаки на порта Украины

В Минобороны раскрыли цели ночной атаки ВС РФ на порты Одессы и Черноморска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА. Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего, а также морские суда, доставлявшие эти грузы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Максе.

В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры для приёма военных грузов и логистический центр компании «Одтранс», занимавшейся их перевозкой.

В порту «Черноморск» урон понесла инфраструктура перегрузочного центра, резервуары для ГСМ, два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия.

«Искандеры» накрыли склады ВСУ в Одессе — над городом поднимается густой дым
«Искандеры» накрыли склады ВСУ в Одессе — над городом поднимается густой дым

Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью российские силы нанесли удары высокоточным оружием и дронами по портам Одессы и Черноморска. Поражены склады с военными грузами и топливом, а также суда и паром, перевозившие их.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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