«Искандеры» накрыли склады ВСУ в Одессе — над городом поднимается густой дым

Российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе. Поражённые склады находились на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Удары пришлись по складам с боеприпасами, расположенным на территории военного объекта в Одессе. После атаки над городом заметили густой дым, поднимающийся в районе поражённых объектов.

Ранее сообщалось о нанесении ударов по объектам, которые, по данным ведомства, использовались украинскими силами. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.