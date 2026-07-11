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11 июля, 14:30

«Искандеры» накрыли склады ВСУ в Одессе — над городом поднимается густой дым

Обложка © Telegram / Типичная Одесса

Обложка © Telegram / Типичная Одесса

Российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе. Поражённые склады находились на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Удары пришлись по складам с боеприпасами, расположенным на территории военного объекта в Одессе. После атаки над городом заметили густой дым, поднимающийся в районе поражённых объектов.

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Ранее сообщалось о нанесении ударов по объектам, которые, по данным ведомства, использовались украинскими силами. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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