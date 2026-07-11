«Искандеры» накрыли склады ВСУ в Одессе — над городом поднимается густой дым
Обложка © Telegram / Типичная Одесса
Российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе. Поражённые склады находились на территории Западной военно-морской базы ВМС Украины. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Удары пришлись по складам с боеприпасами, расположенным на территории военного объекта в Одессе. После атаки над городом заметили густой дым, поднимающийся в районе поражённых объектов.
Ранее сообщалось о нанесении ударов по объектам, которые, по данным ведомства, использовались украинскими силами. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.