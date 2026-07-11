Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинскими силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В числе поражённых целей значатся места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по объектам в 152 районах.