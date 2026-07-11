Армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
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Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинскими силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В числе поражённых целей значатся места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего удары были нанесены по объектам в 152 районах.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные нанесли серию высокоточных ударов дальнобойными средствами и БПЛА по украинским объектам, включая киевские производственные площадки по выпуску беспилотников — ООО «Аэродрон» (модели «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери») и ЧАО «Фанплит», где собирали дроны «Файер Пойнт-2» под видом мебельного производства, а также по портовой инфраструктуре Одесской области, повредив хранилища ГСМ и пункты перевалки военных грузов в Черноморске и Южном.
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