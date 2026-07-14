На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная станция на короткое время лишилась подачи электричества извне. Причиной инцидента стали неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В момент прекращения внешнего энергоснабжения автоматически включились резервные дизель-генераторы. Они обеспечили бесперебойную работу всех систем, критически важных для безопасности объекта.

Напряжение удалось полностью восстановить в течение часа. Сейчас собственные нужды ЗАЭС запитываются по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ.

Никаких отклонений от пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон непосредственно на площадке и в прилегающей местности сохраняется в границах естественных природных значений.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал результативными сложные переговоры с МАГАТЭ, главной темой которых стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, подвергающейся регулярным атакам со стороны ВСУ. С середины марта станция пережила свыше 400 налётов украинских дронов, интенсивность ударов по Энергодару вышла за грань разумного — погибли шесть человек, ещё 43 ранены, а с конца апреля агрессия в адрес самой АЭС резко усилилась. Из-за этого объект 21 раз переходил на автономное питание, и сейчас «Росатом» намерен нарастить запасы дизельного топлива сверх имеющихся одиннадцати суток.