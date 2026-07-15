Балицкий после убийства главного инженера ЗАЭС заявил о масштабных атаках БПЛА

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты.

Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.

«Противник изо всех сил старается, чтобы наша атомная станция не работала, чтобы люди покидали рабочие места. Он бьёт по энергетике, магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре», — сказал глава региона.

Балицкий отметил, что полностью эффективных средств защиты от беспилотников в мире пока не существует. При этом, по его словам, российские военные, полиция и Росгвардия продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности жителей.

Власти региона также заявили, что продолжают работу по обеспечению области электричеством, топливом и продуктами, несмотря на сложную обстановку.

Яковлев погиб 15 июля в результате прицельного удара дрона ВСУ по его служебной Toyota Camry. Это произошло днём на дороге, разделяющей промплощадку станции и Энергодар. Жертвой атаки стал и водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. В МИД РФ призвали МАГАТЭ осудить преступление Киева.