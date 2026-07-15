Погибший при атаке ВСУ инженер ЗАЭС Яковлев отвечал за безопасность станции

Погибший в результате атаки ВСУ главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев нёс прямую ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Об этом заявили в администрации станции в «Максе».

«Сегодня в результате целенаправленного террористического акта погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции. Это не просто убийство человека. Это убийство специалиста, который посвятил свою жизнь атомной энергетике и ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной станции, входящей в состав «Росатома», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это убийство выходит далеко за рамки лишения жизни одного человека. Яковлев посвятил себя атомной энергетике и ежедневно обеспечивал ядерную и радиационную безопасность объекта, входящего в состав Росатома. Именно от работы таких специалистов зависит защита миллионов людей, проживающих в России, на Украине и в Европе.

Напомним, что Александр Яковлев погиб в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника. Удар был нанесён днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry, который двигался по границе между промышленной площадкой станции и городом Энергодар. Вместе с главным инженером погиб и водитель машины Дмитрий Филиппов.