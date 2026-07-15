Захарова призвала Гросси осудить убийство Киевом главного инженера ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Она призвала МАГАТЭ отреагировать на это преступление Киева.

«Это преступление Киева обязан наконец разглядеть [глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, чёткого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар был нанесён удар беспилотником. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов.