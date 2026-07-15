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Регион
15 июля, 18:02

Захарова призвала Гросси осудить убийство Киевом главного инженера ЗАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Она призвала МАГАТЭ отреагировать на это преступление Киева.

«Это преступление Киева обязан наконец разглядеть [глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, чёткого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что днём 15 июля по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодар был нанесён удар беспилотником. Вместе с Яковлевым погиб водитель машины Дмитрий Филиппов.

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Никита Никонов
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