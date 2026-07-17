Дроны ушли на дно: Черноморский флот потопил пять безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот потопил пять безэкипажных катеров ВСУ с 11 по 17 июля
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Пять украинских безэкипажных катеров были уничтожены силами Черноморского флота в течение недели с 11 по 17 июля. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу.
«Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский удар возмездия перерезал топливную артерию ВСУ. Для проведения операции применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
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