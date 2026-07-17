Топливная артерия ВСУ перерезана российским ударом возмездия: что поразили ВС РФ этой ночью

Минувшей ночью Вооружённые силы РФ продолжили серию групповых атак по украинским портам, используемым для снабжения группировок ВСУ. Для проведения операции применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В Одессе под удар попали объекты инфраструктуры, задействованные в перевалке горюче-смазочных материалов. Зафиксировано попадание по резервуарам, предназначенным для обеспечения противника топливом.

На этой же территории ликвидированы два производственных цеха. В Минобороны уточнили, что «поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании Укрджет». Также уничтожен склад боеприпасов.

Все намеченные цели успешно поражены. Командование продолжает следить за обстановкой, чтобы предотвращать использование морских узлов для доставки военных грузов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.