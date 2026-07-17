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17 июля, 05:07

Точечный удар: Минобороны РФ сообщило о поражении пожарного катера в порту Черноморск

ВС РФ нанесли удар по порту Черноморск, повреждён пожарный катер

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Утром 17 июля 2026 года Министерство обороны РФ сообщило о нанесении удара по объекту портовой инфраструктуры в Одесской области. Согласно официальным данным ведомства, целью стал порт Черноморск.

В ходе проведения операции было зафиксировано поражение пожарного катера, находившегося в акватории порта.

«В порту Черноморск поражен пожарный катер», — говорится в кратком сообщении Министерства обороны.

Детали операции и информация о возможных сопутствующих повреждениях в районе инцидента на данный момент не разглашаются. Ведомство продолжает мониторинг обстановки и фиксацию результатов ударов по объектам, расположенным в приморских зонах Украины.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два железнодорожных локомотива в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки военной техники и снаряжения ВСУ. Удар беспилотниками «Герань» нанесли в районе населённого пункта Божедаровка. Ведомство также опубликовало видеозапись поражения локомотивов.

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Оксана Попова
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