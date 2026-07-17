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17 июля, 05:30

Огненный заслон: Наша ПВО смела 243 вражеских дрона за ночь

Российские средства ПВО уничтожили 243 беспилотника ВСУ 17 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны отразила массированный налёт. В период с восьми вечера до восьми утра дежурные расчёты успешно пресекли попытку прорыва.

Всего было нейтрализовано 243 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом официально сообщили представители российского оборонного ведомства утром в пятницу.

Цели распределялись по широкому фронту российских регионов. Уничтожение аппаратов велось над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей. Также работа проводилась в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Активная фаза перехвата затронула и морские рубежи страны. Часть воздушных целей была ликвидирована непосредственно над акваториями Азовского и Чёрного морей, что предотвратило угрозу объектам инфраструктуры.

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Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена в пяти районах Ростовской области. Она была пресечена в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, на данный момент в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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Оксана Попова
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