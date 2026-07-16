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Регион
16 июля, 09:29

Губернатор Евраев сообщил об уничтожении 54 БПЛА в Ярославской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ярославской области отразили массовую атаку беспилотников. Все 54 дрона были сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

По его словам, в результате налёта погиб один человек, ещё четверо мужчин получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после обследования их направили на амбулаторное лечение. Угрозы их жизни и здоровью нет.

После атаки в Ярославле временно перекрывали перекрёсток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Позже движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановили. Губернатор отметил, что подразделения Минобороны, регионального министерства безопасности и силовых структур продолжают работать на территории области.

Жителей предупредили, что в регионе могут находиться обломки беспилотников. Власти призвали не приближаться к ним, не пользоваться телефонами рядом с найденными фрагментами и сразу сообщать о находках по номеру 112.

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Николь Вербер
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