Губернатор Евраев сообщил об уничтожении 54 БПЛА в Ярославской области

В Ярославской области отразили массовую атаку беспилотников. Все 54 дрона были сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

По его словам, в результате налёта погиб один человек, ещё четверо мужчин получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после обследования их направили на амбулаторное лечение. Угрозы их жизни и здоровью нет.

После атаки в Ярославле временно перекрывали перекрёсток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Позже движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановили. Губернатор отметил, что подразделения Минобороны, регионального министерства безопасности и силовых структур продолжают работать на территории области.

Жителей предупредили, что в регионе могут находиться обломки беспилотников. Власти призвали не приближаться к ним, не пользоваться телефонами рядом с найденными фрагментами и сразу сообщать о находках по номеру 112.