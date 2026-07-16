При ударе дрона ВСУ по Брянской области погибли 15-летняя девочка и её бабушка

В результате обстрела посёлка Суземка в Брянской области погибли две местные жительницы — 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Об ударе по населённому пункту сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — посёлку Суземка. Самые тяжёлые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и её бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», — написал он в своём Telegram-канале.

Ещё одна жительница посёлка получила травмы. После происшествия её доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.Предварительно установлено, что один жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, повреждения получили ещё четыре дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трактор.

Ранее Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. В ходе отражения первой волны налёта силы противовоздушной обороны уничтожили 19 воздушных целей. Стало известно о гибели одного человека в результате атаки. Ещё четверо жителей получили травмы разной степени тяжести.