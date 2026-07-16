В Белгородской области при атаках ВСУ ранены пять человек, в том числе 2 ребёнка

В результате ночных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Шебекино пострадали три мирные жительницы, включая двоих детей. От детонации FPV-дрона 13-летняя девочка получила осколочные ранения шеи и голени, её 16-летняя сестра — касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу. 18-летняя девушка с осколочным ранением ягодичной области направлена в белгородскую больницу №2. Повреждены остекление коммерческого объекта и автомобиль, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородском округе в хуторе Церковный утром 16 июля в результате удара БПЛА по легковому автомобилю пострадали двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, у них диагностированы осколочные ранения и акубаротравмы. После оказания медицинской помощи они направлены на амбулаторное лечение.