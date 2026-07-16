Силы ПВО Минобороны 16 июля уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву

Дежурными средствами ПВО Минобороны на подступах к столице уничтожены шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе»

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее в Тульской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Пострадавших нет. В Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.