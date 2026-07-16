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Регион
16 июля, 03:35

В Ярославской области ограничили движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выезд из Ярославля в направлении Москвы временно закрыли для транспорта из-за атаки украинских беспилотников. Ограничения ввели на участке у пересечения Московского проспекта, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей не направляться в сторону закрытого участка и прилегающие районы, а при необходимости выбирать альтернативные маршруты. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу в связи с угрозой, ограничения сохранятся до отмены сигнала «Беспилотная опасность».

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Ранее в Тульской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Пострадавших нет. В Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

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