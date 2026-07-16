В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена гражданская инфраструктура в Энгельсе

В Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вызванные атакой БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.