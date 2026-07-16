16 июля расчёты ПВО сбили 5 украинских беспилотников в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своём Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. <...> В регионе ещё сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал он.

Тем временем в Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вызванные атакой БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.