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Регион
16 июля, 02:50

16 июля расчёты ПВО сбили 5 украинских беспилотников в Тульской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своём Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. <...> В регионе ещё сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал он.

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Тем временем в Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, вызванные атакой БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

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Алена Пенчугина
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